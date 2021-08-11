Збірну очолить українець
Українсьцій асоціації футболу пропонували послуги німця Юргена Клінсмана та італійця Джанні Де Б'язі. Та в УАФ відмовили іноземним спеціалістам.
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Представники Клінсмана та Де Б'язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм одразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець,
– написав Бурбас у твітері.
- Клінсман та Де Б'язі легендарні у минулому футболісти.
- Як тренер більш успішний Клінсман, який виграв з Німеччиною "бронзу" чемпіонату світу 2006 року. Також Клінсман очолював Баварію, Герту та збірну США.
- Щодо Де Б'язі, то італієць очолював ряд клубів. Серед найвідоміших СПАЛ, Модена, Торіно, Удінезе, Леванте, Алавес. Також працював тренером збірної Албанії.
Збірна України змінює тренера
Збірну України протягом останніх 5 років очолював Андрій Шевченко. 1 серпня Шевченко несподівано оголосив, що покидає команду. За словами Шевченка, у нього закінчився контракт.
УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Однак представлення наступника Шевченка перенесли. Головним претендентом на тренерське крісло є Сергій Ребров.
За інформацією ЗМІ, у Реброва виникли проблеми з розірванням контракту з катарським Аль-Айном.