За інформацією джерела, про призначення коуча буде офіційно оголошено 17 серпня.

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Асистентом Петракова буде Андрій Анненков, який працював його помічником у молодіжній збірній України.

УАФ також пропонувала стати консультантом національної команди італійцю Мауро Тассотті, який трудився в попередньому тренерському штабі "синьо-жовтих", але той відмовився.

Раніше Мирон Маркевич повідомив, що новим головним тренером українських футболістів стане Сергій Ребров, який на даний момент тренує Аль-Айн. І хоча сам Ребров заявляв, що з радістю б очолив національну українську збірну, напередодні стало відомо, що домовиться про розірвання контракту з Аль-Айном не вдалося.

Петраков підходить збірній України