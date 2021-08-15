За інформацією джерела, про призначення коуча буде офіційно оголошено 17 серпня.
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Асистентом Петракова буде Андрій Анненков, який працював його помічником у молодіжній збірній України.
УАФ також пропонувала стати консультантом національної команди італійцю Мауро Тассотті, який трудився в попередньому тренерському штабі "синьо-жовтих", але той відмовився.
Петраков підходить збірній України
- Спеціаліст ідеально підходить для роботи зі збірною. Адже останні 11 років він очолює різні молодіжні команди "жовто-синіх". Саме під його керівництвом Україна U-20 виграла чемпіонат світу.
- Останній раз на клубному рівні він працював ще в 2001 році, коли очолював ФК Вінницю. Також був тренером Спартака (Суми) і ЦСКА-2.