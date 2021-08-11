Український футбол нечужий Фонсеці
Агент Марко Абрера контактував із представниками УАФ. Він пропонував кандидатуру Паулу Фонсеки на пост головного тренера "синьо-жовтих".
Оце так Збірна України відмовила іменитому екстренеру Німеччини
Таке призначення португальського фахівця могло б позитивно вплинути на кар'єру Фонсеки. Спеціаліст разом із сім'єю не проти повернутись в Україну, адже його дружина народилась у Донецьку. Спеціаліст працював із Шахтарем протягом 2016/2019 років.
- Зараз 48-річний Фонсека перебуває у пошуках нового клубу. Останньою командою у кар'єрі португальця стала італійська Рома, яку він покинув вкінці червня 2021 року. Паулу керував "вовками" із липня 2019 року.
- В останньому сезоні-2020/2021 під керівництвом португальського фахівця Рома завершила виступ на 7 місці у Серії А.
Хто може очолити збірну України
- Вже незабаром має визначитись, хто ж стане наступником Андрія Шевченка у національній команді. Головним кандидатом на це крісло є Сергій Ребров. Однак йому складно дається питання щодо дострокового розірвання контракту з клубом Аль-Айн, яким зараз керує спеціаліст.
- Ще один кандидаток був Мирон Маркевич, який заявив, що покидає роботу в УАФ та повертається до тренерської кар'єри.
- Зазначали і те, якщо Реброву не вдасться розірвати угоду з клубом, то в УАФ є запасний варіант – Олександр Петраков. Саме під його керівництвом Україна U-20 виграла чемпіонат світу.
- Також повідомлялось, що збірна відмовила німцю Юргена Клінсману та італійцю Джанні Де Б'язі