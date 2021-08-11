Український футбол нечужий Фонсеці

Агент Марко Абрера контактував із представниками УАФ. Він пропонував кандидатуру Паулу Фонсеки на пост головного тренера "синьо-жовтих".

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Таке призначення португальського фахівця могло б позитивно вплинути на кар'єру Фонсеки. Спеціаліст разом із сім'єю не проти повернутись в Україну, адже його дружина народилась у Донецьку. Спеціаліст працював із Шахтарем протягом 2016/2019 років.

Зараз 48-річний Фонсека перебуває у пошуках нового клубу. Останньою командою у кар'єрі португальця стала італійська Рома, яку він покинув вкінці червня 2021 року. Паулу керував "вовками" із липня 2019 року.

В останньому сезоні-2020/2021 під керівництвом португальського фахівця Рома завершила виступ на 7 місці у Серії А.

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