Головний тренер "Гента" Ласло Болоні не оминув критику нападника збірної України Романа Яремчука на адресу команди. За чотири тури в чемпіонаті Бельгії "Гент" набрав всього 3 очки, зазнавши поразок у трьох поєдинках.

Першу перемогу "Гент" здобув 30 серпня, мінімально обігравши "Мехелен". Саме Яремчук віддав результативну передачу, пише 24 канал.

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Критика Яремчука

Як повідомляє Voetbalkrant, Яремчук залишився незадоволений грою "Гента".

Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону.

Я хочу бути чесним з цього приводу. Ми повинні стати краще, створювати більше моментів. Я поки не розумію, як ми граємо, система ще не зовсім налагоджена,

– сказав Роман.

Він додав, що "Гент" надто багато обороняється.

Відповідь тренера "Гента"

Наставник "Гента" Ласло Болоні досить різко відповів на критику гри команди з боку Яремчука. Про це повідомляє Nieuwsblad.

Я не хочу конфліктів і поважаю всіх своїх гравців. Якщо Яремчук незадоволений, йому слід вибрати інший клуб. Я тут не для того, щоб слухати всіх гравців. Якби мені довелося враховувати всі їхні поради при прийнятті рішень…,

– сказав Болоні.

"Гент" відмовлявся продати Яремчука

У липні журналіст Ігор Циганик повідомив, що "Гент" готовий відпустити Яремчука тільки після чемпіонату Європи, який відбудеться у 2021 році.

Повідомлялося про інтерес до Романа з боку італійських, іспанських та англійських клубів. Зокрема, конкретну пропозицію по трансферу Романа робила "Рома".

Яремчук відмовився переходити в інший клуб піч час минулого сезону, щоб мати ігрову практику перед Євро-2020.

У минулому сезоні Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до середини 2023 року. Яремчук в чемпіонаті 2019/20 забив 10 голів за 18 матчів.