Яремчук повернувся у клуб із розташування збірної України. Футболіст та тренер вже встигли провели розмову, де розставили всі крапки над "і". повідомляє Het Laatste Nieuws.

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За словами наставника, вони вирішили все, що було потрібно. Він розповів, що розраховує на українського нападника у матчі проти "Ейпена". Болоні вважає безглуздо було б залишити Яремчука поза заявкою на матч через незрозумілий конфлікт.

За словами фахівця, помста – це зброя ідіотів, а таким себе Болоні не вважає.

Після чотирьох турів у чемпіонаті "Гент" посідає аж 14 місце. У їх активі лише одна перемога та три нічиї.

З чого все почалось

30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився не задоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону. Він додав, що "Гент" надто багато обороняється.

Наставник "Гента" Ласло Болоні досить різко відповів на критику гри команди з боку Яремчука. Фахівець назначив, якщо українському нападнику не подобається грати у клубі, тоді йому слід обрати іншу команду.