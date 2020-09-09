Головний тренер "Гента" Ласло Болоні розповів про стосунки з українським нападником Романом Яремчуком після конфлікту з українцем. Обидві сторони зустрілись та прояснили всю ситуацію.
"Гент" відмовлявся продати Яремчука
У липні журналіст Ігор Циганик повідомив, що "Гент" готовий відпустити Яремчука тільки після чемпіонату Європи, який відбудеться у 2021 році.
Повідомлялося про інтерес до Романа з боку італійських, іспанських та англійських клубів. Зокрема, конкретну пропозицію по трансферу Романа робила "Рома".
Яремчук відмовився переходити в інший клуб піч час минулого сезону, щоб мати ігрову практику перед Євро-2020.
У минулому сезоні Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до середини 2023 року. Яремчук в чемпіонаті 2019/20 забив 10 голів за 18 матчів.