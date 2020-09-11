Команда шокована словами Яремчука, це було грубо: захисник клубу про критику від українця
Захисник бельгійського "Гента" Алессіо Кастро-Монтес прокоментував невдоволеність зі сторони українського легіонера клубу Романа Яремчука. Футболісти були шоковані почутою думкою.
За словами оборонця клубу, команда не очікувала почути такі слова у свою сторону. Він додав, що Яремчук не з тих гравців, які надто часто висловлюється у роздягальні, цитує Belgium Soccer.
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Команда шокована
Оборонець сподівається, що у наступних матчах м'яч більше долітатиме у ноги Яремчука.
- Після чотирьох турів у чемпіонаті "Гент" посідає аж 14 місце. У їх активі лише одна перемога та три нічиї.
- У минулому сезоні Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до середини 2023 року. Яремчук в чемпіонаті 2019/20 забив 10 голів за 18 матчів.
З чого все почалось
30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився не задоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону. Він додав, що "Гент" надто багато обороняється.
Наставник "Гента" Ласло Болоні досить різко відповів на критику гри команди з боку Яремчука. Фахівець назначив, якщо українському нападнику не подобається грати у клубі, тоді йому слід обрати іншу команду.
Наставник провів розмову з футболістом та прояснив всю ситуацію. Він розповів, що розраховує на українського нападника у матчі проти "Ейпена". Болоні вважає безглуздо було б залишити Яремчука поза заявкою на матч через незрозумілий конфлікт. За словами фахівця, помста – це зброя ідіотів, а таким себе Болоні не вважає.
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