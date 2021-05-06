Повернення "Короля": вогняне промо бою Ломаченко – Накатані

Український боксер Василь Ломаченко вже влітку 2021 року повернеться на професійний ринг. Його суперником стане боєць з Японії Масайоші Накатані.

Ти або тебе: промо бою

Вже 26 червня 2021 року українські прихильники знову зможуть побачити Василя Ломаченка на ринзі. Це буде перший поєдинок українця після поразки від Теофімо Лопеса.

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Бій проти Масойоші Накатані відбудеться на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі, штат Невада. (США). Основним транслятором поєдинку буде американська телевізійна платформа ESPN.

Top Rank опублікувала яскраве промо майбутнього бою. У ролику назвали цей бій поверненням короля, яке було адресоване у сторону Ломаченка. Боксери вже розпочали свою підготовку до поєдинку.

Відео промо бою

Що відомо про бій Ломаченко – Накатані