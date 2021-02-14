Японський боксер Масаєші Накатані (19-1, 13 КО) відповів на публікацію українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) про можливий поєдинок боксерів.

Накатані готовий зустрітися в рингу з колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Ломаченком. Такий висновок можна зробити з коментаря, залишеного Накатани під постом українця в інстаграмі, в якому Василь поцікавився у фанатів, що вони думають щодо їх можливого бою.

До слова: Ломаченко відреагував на можливість проведення бою проти японця Накатані

Масаєші поділився скріншотом поста українця і задав питання Ломаченку: "Це наступний бій?".

До слова. Про те, що Ломаченко може провести бій проти Накатані, заявив керівник Top Rank Боб Арум. Бій може відбутися влітку 2021 року в США.

Що відомо про Масаєші Накатані

У 2019 році Накатані програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Також японець нокаутував Фелікса Вердехо.

7 листопада Накатані завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO, ефектно нокаутувавши філіппінця Г'ємеля Маграо (24-2, 20 KO). Бій за титул в найлегшій вазі пройшов в Токіо і завершився достроково.