Майбутній суперник Ломаченка оцінив перспективи поєдинку з українцем
Японський боксер Масаєші Накатані (19-1, 13 КО) відповів на публікацію українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) про можливий поєдинок боксерів.
Накатані готовий зустрітися в рингу з колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Ломаченком. Такий висновок можна зробити з коментаря, залишеного Накатани під постом українця в інстаграмі, в якому Василь поцікавився у фанатів, що вони думають щодо їх можливого бою.
До слова: Ломаченко відреагував на можливість проведення бою проти японця Накатані
Масаєші поділився скріншотом поста українця і задав питання Ломаченку: "Це наступний бій?".
Що відомо про Масаєші Накатані
У 2019 році Накатані програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Також японець нокаутував Фелікса Вердехо.
7 листопада Накатані завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO, ефектно нокаутувавши філіппінця Г'ємеля Маграо (24-2, 20 KO). Бій за титул в найлегшій вазі пройшов в Токіо і завершився достроково.
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