Колишній німецький футболіст Мустафа Кучуковіч був затриманий поліцією за підозрою в розповсюджені наркотиків.

Поліція розпочала розслідування проти Кучуковіча ще у квітні 2020 року. Було встановлено, що він разом зі спільником збув 227 кілограмів марихуани, 31 кілограм гашишу і 50 кілограмів кокаїну.

Нагадаємо Російську чемпіонку Анну Орловску затримали з героїном: вона робила закладки в Москві

Після цього за Кучуковічем розпочалося детальніше спостереження. Слідчі протягом декількох місяців прослуховували його мобільний телефон.

В ході обшуків в будинках підозрюваних було вилучено 20 тисяч євро готівкою, декілька мобільних телефонів і SIM-карти з-за кордону.

У Кучуковіча була доволі посередня кар'єра футболіста. В Німеччині він виступав за такі команди, як Шальке, Бохум, Гамбург, Гройтер Фюрт, Мюнхен 1860, після чого подався закордон. Виступав за французький Гренобль, данський Сеннерйюск, а потім знову повернувся до Німеччини, але в клуби нижчих ліг – Енергі. Виступав і за кіпрський Олімпіакос з Нікосії. У більшості з цих клубів був гравцем запасу.

У 2017 році Кучуковіч завершив професійну кар'єру.