Стало відомо, хто транслюватиме "бій століття" в Україні. Зокрема транслятор покаже також поєдинок між Денисом Берінчиком та Еммануелем Наваррете.

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Де дивитись бій Усик – Ф'юрі

Медіасервіс MEGOGO став екслюзивним транслятором поєдинків Усик – Ф’юрі та Берінчик – Наваррете. Обидва поєдинки пройдуть 18 травня.

MEGOGO покаже велику студію та весь файткард вечора, у якому Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі змагатимуться за звання абсолютного чемпіона. Не покажуть лише бій росіянина Сергія Ковальова.

Трансляція бою Берінчик – Наваррете за титул WBO у легкій вазі відбудеться вранці.

Бої будуть доступні ексклюзивно на MEGOGO за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" і "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на власному каналі MEGOGO Гонг та також на окремому поп-ап-каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

MEGOGO був традиційним транслятором і останніх боїв Олександра Усика.

Важливо! Нещодавно Олександр Усик потрапив топ-3 найкращих боксерів The Ring. Водночас Тайсон Ф'юрі не потрапив навіть у десятку.

Нагадаємо, що поєдинок між Усиком та Ф'юрі мав відбутись 17 лютого, але його перенесли через травму Тайсона. Він розсік брову під час тренування.