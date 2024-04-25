У підписі до фото бразилець розхвалював "запорєбриковий" спортивний канал "Матч ТВ", перебуваючи безпосередньо у студії на світлині. Також там був зображений російський прапор.
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Помилка через неуважність
Хорватський функціонер через декілька годин прибрав лайк після хвилі обурення від українських підписників. Проте осад залишився.
У Шахтарі оперативно відреагували тоді на це, заявивши, що то була випадковість. Сам же Срна довго замовчував цю неприємну ситуацію. Лише через декілька тижнів хорват уперше прокоментував свій зашквар.
Я це приймаю, як помилку. Кафу мені писав в інстаграмі, десь пів року тому, щодо його сина. Я почав стежити за ним. Я не знав, що він у Росії. Я лайкнув, там знаєте, прапорці малі, навіть не помітив. Може там Словаччина, може там Словенія – плюс-мінус кольори однакові, просто йдуть по-іншому. А журналісти зробили з цього таке… Воно три години простояло, але всі знають, що маю українську душу, я цих п***рів не підтримую,
– сказав Срна.
Нагадаємо, що раніше Даріо Срна неодноразово підтримував Україну та засуджував дії Росії. Зокрема, він брав участь у благодійному матчі "Game4Ukraine" та жартував, що йому треба поїхати в Москву, адже його постійно протягом життя супроводжують війни.
Даріо Срна в Шахтарі
- Приєднався до "гірників" у 2003 році, перейшовши з Хайдука
- Грав за донеччан протягом 15 сезонів, більшу частину перебуваючи у статусі капітана
- Всього провів за команду 536 матчів, у яких забив 49 голів та віддав 121 асист
- Здобув з "гірниками" 26 трофеїв у ролі футболіста
- Після закінчення ігрової кар'єри залишився у клубі й наразі є спортивним директором клубу.