Англійські клуби перевершили абсолютний рекорд за сумою голів усіх команд в одному сезоні. Попередній було встановлено лише минулого року.

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Новий рекорд АПЛ

У кампанії-2022/2023 усі клуби забили 1084 голи. У нинішньому сезоні команди перевершили цей показник за неповні 34 тури.

Рекордний 1085-й гол забив захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр. Його м'яч в першому таймі зрівняв рахунок у поєдинку проти Шеффілд Юнайтед, який "червоні дияволи" врешті-решт виграли з рахунком 4:2.

До кінця ігрового дня клуби АПЛ відзначилися ще сімома результативними ударами та довели рекордний показник до 1092 голів. Наразі середня результативність одного матчу АПЛ становить 3,26 забиті м'ячі. Якщо вона збережеться на такому рівні, то до кінця нинішньої кампанії клуби досягнуть показника в 1239 м'ячів.

Цікаво. До цього рекорду також долучилися й українські футболісти. Вони в сумі забили 8 голів – Михайло Мудрик (4), Віталій Миколенко (2), Олександр Зінченко й Ілля Забарний (по 1).

Зазначимо, що також після ігрового дня встановлено антирекорд АПЛ за пропущеними голами в сезоні. Шеффілд Юнайтед має тепер у пасиві 92 взяття своїх воріт та перевершив за цим показником Дербі Каунті, який у кампанії-2007/2008 пропустив 89 м'ячів.

Нагадаємо, що наразі турнірну таблицю Англійської Прем'єр-ліги очолює лондонський Арсенал. "Каноніри" на три очки випереджають Ліверпуль та на чотири Манчестер Сіті, але у "містян" є 2 матчі у запасі.