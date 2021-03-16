Російську чемпіонку Анну Орловску затримали з героїном: вона робила закладки в Москві
Чемпіонку Росії з лижного фрістайлу Анну Орловську затримали з героїном. В неї було 7 пакетиків. І їй загрожує до 20 років ув'язнення.
Джерело:телеграм-канал Mash
Анну Орловську затримали ще у понеділок, 15 березня. У неї було сім згортків героїну, який вона мала рознести по району. Загалом – близько 26 грамів. Дівчина планувала перепродати наркотики, але її затримали поліцейські.
Варте уваги Потенційного суперника Усика підозрюють в причетності до наркотрафіку
При собі у неї були пара мобільних телефонів, банківські картки та зв'язки ключів.
Анна Орловська зізналась, що раніше вже поширювала героїн за допомогою закладок, щось залишала собі. Загалом вона вживала наркотики близько року і робить це досі.
Зараз їй загрожує до 20 років позбавлення волі. Порушено кримінальну справу.
Що відомо про Анну Орловську
- Анна Орловська була чемпіонкою Росії в слоупстайлі і лижному хафпайпі.
- Входила в першу десятку на етапі Кубка світу.
- У листопаді 2013 року її дискваліфікували на два роки за допінг.
Поділитися новиною