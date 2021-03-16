Чемпіонку Росії з лижного фрістайлу Анну Орловську затримали з героїном. В неї було 7 пакетиків. І їй загрожує до 20 років ув'язнення.

Анну Орловську затримали ще у понеділок, 15 березня. У неї було сім згортків героїну, який вона мала рознести по району. Загалом – близько 26 грамів. Дівчина планувала перепродати наркотики, але її затримали поліцейські.

Варте уваги Потенційного суперника Усика підозрюють в причетності до наркотрафіку

При собі у неї були пара мобільних телефонів, банківські картки та зв'язки ключів.

Анна Орловська зізналась, що раніше вже поширювала героїн за допомогою закладок, щось залишала собі. Загалом вона вживала наркотики близько року і робить це досі.

Зараз їй загрожує до 20 років позбавлення волі. Порушено кримінальну справу.

Що відомо про Анну Орловську