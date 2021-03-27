Бывший немецкий футболист Мустафа Кучукович был задержан полицией по подозрению в распространении наркотиков.

Полиция начала расследование против Кучуковича еще в апреле 2020 года. Было установлено, что он вместе с сообщником сбыл 227 килограммов марихуаны, 31 кг гашиша и 50 килограммов кокаина.

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После этого за Кучуковичем началось пристальное наблюдение. Следователи в течение нескольких месяцев прослушивали его мобильный телефон.

В ходе обысков в домах подозреваемых было изъято 20 тысяч евро наличными, несколько мобильных телефонов и SIM-карты из-за рубежа.

В Кучуковича была довольно посредственная карьера футболиста. В Германии он выступал за такие команды, как Шальке, Бохум, Гамбург, Гройтер Фюрт, Мюнхен 1860, после чего отправился за границу. Выступал за французский Гренобль, датский Сеннерйюск, а затем снова вернулся в Германию, но в клубы низших лиг – Энерги. Выступал и за кипрский Олимпиакос из Никосии. В большинстве из этих клубов был игроком запаса.

В 2017 году Кучукович завершил профессиональную карьеру.