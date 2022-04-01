Поки немає нічого, – менеджер Усика, розповів, чому українець не розпочав підготовку до реваншу
Джерело:TMZ Sports
Олександр Усик покинув тероборону Київської області та незабаром повинен повернутись на ринг. Менеджер боксера розповів, чи розпочав українець підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа.
Клімас: Поки ми не маємо дати бою
Егіс Клімас підтвердив, що Олександр перебуває за межами рідної України, але ще не розпочав підготовку до реваншу. Наразі немає жодних точних деталей щодо другого бою проти Ентоні Джошуа.
Цікаво дізнатись Промоутер Усика прокоментував божевільний гонорар від шейхів за реванш проти Джошуа
Перемовини між сторонами ще продовжуються. Команда Усика хоче провести другий поспіль бій проти британця, який був прописаний в угоді ще першого поєдинку.
Поки ми не маємо дати бою, немає нічого. Олександр уже виїхав із України. Він у Європі. Звичайно, ми хочемо провести реванш із Джошуа. Це прописано в контракті,
– розповів менеджер українського боксера.
Відзначалось, що реванш повинен відбутись на початку літа, крайній термін – липень 2022-го.
Усик захищатиме Україну на спортивному фронті
- З майже перших днів війни Олександр Усик взяв до рук зброю та вступив у територіальну оборону Київської області.
- Згодом покинув Україну заради підготовки до реваншу проти Джошуа. З боксером рідну країну покинула його сім'я, яка наразі перебуває в Іспанії. Сам Олександр тимчасово мешкає у Чехії, де відвідав футбольний матч житомирського Полісся.
- Усик записав відеозвернення, у якому пояснив, чому вирішив повернутись до улюбленої справи. Олександр гадає, що принесе більше користі Україні на ринзі, ніж поза його межами.
- Поєдинок проти Джошуа може відбутись у Саудівській Аравії. Однак є ще три претенденти на бій.
- Промоутер Усика спростував інформацію про шалений гонорар від шейхів у вигляді 120 мільйонів доларів.