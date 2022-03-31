Відвідав матч колишньої команди

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO розбавив свої будні футбольним поєдинком. Олександр Усик відвідав товариський матч житомирського Полісся, пише 24 канал.

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Раніше боксер здійснив свою давню мрію та дебютував у футболі на офіційному рівні. Зробив він це якраз у складі клубу з Житомира.

Цього разу Усик підтримував колишню команду з трибун. Олександр залюбки спілкувався та не відмовив у фото глядачам, які відвідали матч.

Боксер був помічений на стадіоні у чеському місті Градець-Кралове, де Полісся мінімально обіграло місцеву команду (0:1).



Усик на матчі Полісся у Чехії / Фото з інстаграму Юлії Комарової