Климас: Пока мы не должны дать бою

Эгис Климас подтвердил, что Александр находится за пределами родной Украины, но еще не приступил к подготовке к реваншу. Пока нет никаких точных деталей относительно второго боя против Энтони Джошуа.

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Переговоры между сторонами еще продолжаются. Команда Усика хочет провести второй бой подряд против британца, который был прописан в соглашении еще первого поединка.

Пока мы не должны дать бою, нет ничего. Александр уже уехал из Украины. Он находится в Европе. Конечно, мы хотим провести реванш из Джошуа. Это прописано в контракте,

– рассказал менеджер украинского боксера.

Отмечалось, что реванш должен состояться в начале лета, крайний срок – июль 2022 года.

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