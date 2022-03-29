Бій може відбутися у Саудівській Аравії

За словами промоутера, бій радше за все відбудеться у Саудівській Аравії. Боксери можуть вийти на ринг вже у червні 2022-го року.

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Саудівська Аравія – це місце, яке ми зараз обговорюємо. Кінець червня – це час, який ми розглядаємо зараз,

– сказав Красюк.

Він зазначив, що все залежатиме від того, наскільки швидко вдасться підписати папери. Також фахівець запевнив, що Олександр може розпочати підготовку найближчим часом.

"Багато залежатиме від того, наскільки швидко нам вдасться підписати папери. Добре, що Усик вже в Європі і може розпочати підготовку", – додав промоутер українця.

Від початку повномасштабної війни Україні боксер вступив до територіальної оборони Київської області.

Потім 22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд закордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Усик скористався можливістю та виїхав з України. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.