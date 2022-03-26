Коммі: Моє серце з ним Ще з перших днів війни Василь Ломаченко поповнив ряди тероборони рідного міста Білгород-Дністровського. Річард Коммі похвалив таке рішення українця. Читайте також Він сказав, що буде боротися, щоб захищати свою країну, – Арум про відмову Ломаченка від бою

"Ломаченко бореться за свою країну, представляє її вже дуже довго. Ще з тих часів, коли вперше надів рукавиці та почав займатись боксом", – сказав ганець.

Коммі додав, що пишається Ломаченком. У схожій ситуації Річард би теж став на захист рідної Гани.

У цьому нічого нового немає. Тим більше, якщо країну, яка зробила тебе тим, ким ти є, охопила криза. Він прийняв правильне рішення повернутись та захищати Україну. Моє серце з ним. Я знімаю свій капелюх перед ним за таке рішення. Я би зробив теж саме для своєї країни,

– зауважив ганський боксер.