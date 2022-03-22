Камбосос: Ми проведемо бій між двома справжніми чемпіонами
Австралійський боксер висловив свою думку у твітері про рішення Василя Ломаченка. Саме проти українця повинен був відбутись наступний бій Джорджа Камбососа.
До теми Ломаченко відмовився від бою з Камбососом заради захисту України, – ESPN
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі розуміє відмову українського боксера від бою у такий складний для України час. Нагадаємо, що Ломаченко ще у перші дні військових дій поповнив ряди тероборони рідного Білгород-Дністровського.
Камбосос запевнив Василя, що їх бій відбудеться у майбутньому. Австралієць назвав їх двобій справжнім поєдинком чемпіонів. Чемпіон світу підтримав Ломаченка та заявив, що буде молитись за нього та усю Україну.
Ломаченко, я поважаю твоє рішення і повністю розумію його. Я молюся за тебе та твою країну. Будь ласка, залишайся у безпеці. І одного разу, коли я витру підлогу Девіном Хейні, ми проведемо бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе Бог,
– написав Камбосос.
Відзначимо, що влада України дозволила Ломаченку та Олександру Усику покинути Україну заради титульних поєдинків. Але Василь відмовився кидати зброю з рук.
Головне про можливий бій Камбосос – Ломаченко
- Поєдинок проти Камбососа провинен був відбутись на початку літа 2022-го. Двобій прийняла б Австралія, рідна країна Джорджа.
- Ломаченко не був проти готовий побитись із суперником на очах рідних фанатів абсолютного чемпіона. Ця зустріч дала б шанс українцю повернути втрачені титули.
- Тепер Камбосос швидше за все зійдеться на ринзі проти Девіна Хейні.
- За інформацією менеджера українського боксера Егіса Клімаса, команди бійців вели мову одразу про два поєдинки. У разі поразки Камбосос мав би шанс на реванш.