Промоутер: Ми не були шоковані вибором Ломаченка

Промоутер австралійського боксера Лу Ді Белла прокоментував рішення Василя залишитися в Україні. Він наголосив, що не здивований вибором українця.

До теми Молюся за тебе та твою країну, – Камбосос зворушливо підтримав рішення Ломаченка

"Я спілкувався з Егісом Клімасом, і він підтвердив, що Ломаченко не зможе побитися з Камбососом. Він подякував мені та Джорджу за те, що ми дали йому час подумати.

Коли уряд України заявив, що готовий випустити Ломаченко з країни, але при цьому сам Василь ніяк це не прокоментував. Тоді ми підозрювали, що з великою ймовірністю він залишиться вдома. Тому ми не були шоковані", – сказав фахівець.

Промоутер Камбососа наголосив, що те, що відбувається в Україні є "значно важливіше, ніж будь-який боксерський матч".

Ми захоплюємось його вчинком. Ми вважаємо, що той поєдинок, в якому він зараз бере участь, значно важливіший за бокс. Всі наші думки та молитви з ним, його сім’єю та з усіма громадянами України. Те, через що вони проходять, поза сумнівом – значно важливіше, ніж будь-який боксерський матч,

– додав Белла.