Саладуха: Кожен спортсмен має право обирати, де він буде більш потрібним
Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла, чому під час війни важливо змагатися на спортивних турнірах. А також прокоментувала рішення Василя Ломаченка залишитись в Україні.
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Я з перших днів наголошувала і спілкувалась з міністром спорту щодо того, аби наші спортсмени виїжджали на змагання, показували нашу міць, незламність нашого народу, щоб піднімався наш прапор, лунав наш гімн – це дуже важливо і для спортсменів, і для тренерів, і для країни,
– наголосила колишня спортсменка.
За словами нагородної депутатки, кожен зі спортсменів має право обирати, де він буде необхідним: в Україні або виступаючи на міжнародній арені.
"Дехто зі спортсменів жаліється, що не можуть виїхати за кордон і брати участь у змаганнях, бо є певні перепони. Багато спортсменів служать у національній гвардії, службі безпеки чи прикордонних військах, отже, вони є військовозобов’язаними", – сказала колишня легкоатлетка.
Ми просили, щоб міністерство дало тлумачення, аби наші спортсмени все ж таки виїжджали. Наприклад, Олександр Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті. А Василь Ломаченко вирішив залишитись і боронити країну, поки не завершиться війна, у лавах ЗСУ. Кожен спортсмен має право обирати, де він буде більш потрібним,
– зазначила Саладуха.
Позиція Ломаченка
- Український боксер став одним із перших, хто повернувся в країну та став на її захист. Боксер вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дніпровського.
- Ломаченку дозволили виїхати з України заради бою проти Камбососа, але той відмовився. Він наголосив, що не покине рідну країну, поки там триває війна.
- Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів. Замість українця він боксуватиме проти американця Девіна Хейні.
- Чемпіонський двобій відбудеться 4 червня у Мельбурні.