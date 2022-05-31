Саладуха: Кожен спортсмен має право обирати, де він буде більш потрібним

Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха розповіла, чому під час війни важливо змагатися на спортивних турнірах. А також прокоментувала рішення Василя Ломаченка залишитись в Україні.

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Я з перших днів наголошувала і спілкувалась з міністром спорту щодо того, аби наші спортсмени виїжджали на змагання, показували нашу міць, незламність нашого народу, щоб піднімався наш прапор, лунав наш гімн – це дуже важливо і для спортсменів, і для тренерів, і для країни,

– наголосила колишня спортсменка.

За словами нагородної депутатки, кожен зі спортсменів має право обирати, де він буде необхідним: в Україні або виступаючи на міжнародній арені.

"Дехто зі спортсменів жаліється, що не можуть виїхати за кордон і брати участь у змаганнях, бо є певні перепони. Багато спортсменів служать у національній гвардії, службі безпеки чи прикордонних військах, отже, вони є військовозобов’язаними", – сказала колишня легкоатлетка.

Ми просили, щоб міністерство дало тлумачення, аби наші спортсмени все ж таки виїжджали. Наприклад, Олександр Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті. А Василь Ломаченко вирішив залишитись і боронити країну, поки не завершиться війна, у лавах ЗСУ. Кожен спортсмен має право обирати, де він буде більш потрібним,

– зазначила Саладуха.

Позиція Ломаченка