Австралієць хотів вийти на ринг проти Ломаченка

Василь Ломеченко міг вийти на ринг проти Джорджа Камбососа вже влітку 2022 року. Проте через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, плани українця змінилися.

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Камбосос: Я вибираю лише найбільші бої. Саме з цієї причини я бився з Теофімо Лопесом. Саме з цієї причини я й хотів битися з Ломаченком. Все було зроблено, але завадила війна.І тільки коли зірвався бій із Ломаченком, ми звернулися до Девіна. Він погодився, але хіба він мав інший вибір? Ти ж не мій обов’язковий претендент. Чи все ж таки обов’язковий?

Хейні: Все було не так. Уряд Австралії був готовий виділити гроші тільки на твій бій проти мене чи Ломаченка», – відповів.

Камбосос: Вони були готові виділити гроші лише на Ломаченка.

Хейні: Коли Лома став недоступним, тобі довелося звернутися до мене.

Камбосос: Ні, я міг провести бій з будь-ким, навіть зі сміттярем, але я вибрав тебе. Повторюю, чи ти мій обов’язковий претендент? Якщо ні, то я тебе вибрав і не інакше.

Ломаченко відмовився виїжджати з України

Василь Ломаченко став одним із перших, хто повернувся в Україну та став на її захист. Боксер вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дніпровського.

34-річному бійцю дозволили виїхати з України заради бою проти Камбососа. Але той відмовився. Мовляв, що не покине рідну країну, поки там триває війна.

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