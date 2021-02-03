У мережі з’явилося останнє відео з легендою світового футболу Дієго Марадоною, зняте перед його смертю.

Джерело: телеканал Cronica

В Аргентині показали відео, яке було знято після виписки з лікарні легендарного футболіста. Стверджується, що це останні відео з ним перед смертю.

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На кадрах ролика Марадона у себе вдома їсть суп, у нього на голові післяопераційна пов'язка. Поруч з ним його колишня дружина Вікторія Охеда. Колишня зірка Наполі і Барселони із зусиллями вимовив слова, щоб передати привіт своєму лікарю.

Я пом'ятий, але все гаразд. Ви знаєте, я не люблю близькі стосунки, але коли я з хорошими людьми, я виходжу зі своєї шкаралупи,

– зазначив Марадона.

Далі Дієго продемонстрував своє почуття гумору. Незважаючи на очевидний дискомфорт, він відправив жартівливе повідомлення колишньому аргентинському футболістові, ім'я якого збігається з ім'ям його скандального медика Леопольдо Луці.

Разом зі своєю колишньою дружиною Веронікою Охедою, яка знімала відео, він сказав: "Поцілунок Луці, Леопольдо Хасінто Луці".

Останнє відео Дієго Марадони

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