Я пом'ятий, але все гаразд: з'явилося останнє відео з Марадоною перед його смертю
У мережі з’явилося останнє відео з легендою світового футболу Дієго Марадоною, зняте перед його смертю.
Джерело: телеканал Cronica
В Аргентині показали відео, яке було знято після виписки з лікарні легендарного футболіста. Стверджується, що це останні відео з ним перед смертю.
До слова: Сигари, алкоголь і таблетки: в мережі з'явилося відео Марадони перед операцією
На кадрах ролика Марадона у себе вдома їсть суп, у нього на голові післяопераційна пов'язка. Поруч з ним його колишня дружина Вікторія Охеда. Колишня зірка Наполі і Барселони із зусиллями вимовив слова, щоб передати привіт своєму лікарю.
Я пом'ятий, але все гаразд. Ви знаєте, я не люблю близькі стосунки, але коли я з хорошими людьми, я виходжу зі своєї шкаралупи,
– зазначив Марадона.
Далі Дієго продемонстрував своє почуття гумору. Незважаючи на очевидний дискомфорт, він відправив жартівливе повідомлення колишньому аргентинському футболістові, ім'я якого збігається з ім'ям його скандального медика Леопольдо Луці.
Разом зі своєю колишньою дружиною Веронікою Охедою, яка знімала відео, він сказав: "Поцілунок Луці, Леопольдо Хасінто Луці".
Останнє відео Дієго Марадони
Помер Дієго Марадона: головне
- Марадона помер 25-го листопада. Медики протягом двох годин боролися за його життя, після чого констатували смерть.
- Юрист Марадони вимагає розслідувати дії лікарів. Під слідством опинився саме Леопольдо Луці. У його помешканні пройшли обшуки.
- У Неаполі виріши перейменувати стадіон на честь Марадони. Саме там Дієго провів найкращі роки як футболіст.
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