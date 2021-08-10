Після зупинки серця під час матчу Євро-2020: Еріксен продовжить кар'єру футболіста

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен не збирається вішати бутси на цвях. Футболіст знепритомнів прямо під час матчу-відкриття чемпіонату Європи-2020.

Еріксен не повішає бутси на цвях

17 червня Крістіану Еріксену встановили кардіостимулятор після зупинки серця у матчі Данія – Фінляндія на Євро-2020. Футболіст відновлюється від операції та швидше за все вже не зіграє в італійській Серії А.

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Півзахисник не буде допущений до матчів в італійській першості через серцеву патологію. Еріксен знову зможе одягнути футболку Інтера в офіційних матчах лише у тому випадку, якщо лікарі видалять дефібрилятор. Це стане доказом усунення патології.

Однак у футболіста є чудовий запасний варіант – Аякс. 29-річний півзахисник є вихованцем нідерландського клубу, де виступав до 2013 року. Після чого перейшов в англійський Тоттенхем. А у січні 2020 почав грати за Інтер.

Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020: головне

Моторошний випадок стався вже у першому матчі чемпіонату Європи. Наприкінці першого тайму поєдинку Данія – Фінляндія на полі впав футболіст та втратив свідомість. Ним став Крістіан Еріксен. У данця зупинилось серце.

Капітан збірної Данії Сімон К'яєр першим прибіг допомагати партнеру по команді. На поле також вибігли медики та кохана футболіста, яку стримали все той же К'яєр та голкіпер Данії Каспер Шмейхель.

Футболісти данської збірної обступили Еріксена, якому надавали допомогу, об'єднавшись у коло. Це було зроблено для того, щоб жахливий епізод не потрапив в об'єктиви фотокамер.

Вивозили півзахисника на ношах. Еріксена був відправлений у госпіталь, де на нього чекало детальне обстеження. Матч був призупинений. Лише за певний час стало відомо, що поєдинок відновиться у той же день. Як зізнались згодом самі футболісти, що попросив продовжити гру їх сам Крістіан. Однак перемогти футболістам Данії не вдалось – 0:1 перемога фінів.

Лікарям вдалось стабілізувати стан лідера збірної. А вже 15 червня данець вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати. Зараз футболіст відновлюється у рідній Данії.

У сезоні-2020/2021 Еріксен відіграв за італійський клуб 24 матчі, у яких забив 4 голи та заробив 2 жовті картки. Чинний контракт футболіста з "нерадзуррі" розрахований до кінця червня 2024 року.