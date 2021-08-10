Після зупинки серця під час матчу Євро-2020: Еріксен продовжить кар'єру футболіста
Джерело:Football Italia
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен не збирається вішати бутси на цвях. Футболіст знепритомнів прямо під час матчу-відкриття чемпіонату Європи-2020.
Еріксен не повішає бутси на цвях
17 червня Крістіану Еріксену встановили кардіостимулятор після зупинки серця у матчі Данія – Фінляндія на Євро-2020. Футболіст відновлюється від операції та швидше за все вже не зіграє в італійській Серії А.
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Півзахисник не буде допущений до матчів в італійській першості через серцеву патологію. Еріксен знову зможе одягнути футболку Інтера в офіційних матчах лише у тому випадку, якщо лікарі видалять дефібрилятор. Це стане доказом усунення патології.
Однак у футболіста є чудовий запасний варіант – Аякс. 29-річний півзахисник є вихованцем нідерландського клубу, де виступав до 2013 року. Після чого перейшов в англійський Тоттенхем. А у січні 2020 почав грати за Інтер.У сезоні-2020/2021 Еріксен відіграв за італійський клуб 24 матчі, у яких забив 4 голи та заробив 2 жовті картки. Чинний контракт футболіста з "нерадзуррі" розрахований до кінця червня 2024 року.
Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020: головне
- Моторошний випадок стався вже у першому матчі чемпіонату Європи. Наприкінці першого тайму поєдинку Данія – Фінляндія на полі впав футболіст та втратив свідомість. Ним став Крістіан Еріксен. У данця зупинилось серце.
- Капітан збірної Данії Сімон К'яєр першим прибіг допомагати партнеру по команді. На поле також вибігли медики та кохана футболіста, яку стримали все той же К'яєр та голкіпер Данії Каспер Шмейхель.
- Футболісти данської збірної обступили Еріксена, якому надавали допомогу, об'єднавшись у коло. Це було зроблено для того, щоб жахливий епізод не потрапив в об'єктиви фотокамер.
- Вивозили півзахисника на ношах. Еріксена був відправлений у госпіталь, де на нього чекало детальне обстеження. Матч був призупинений. Лише за певний час стало відомо, що поєдинок відновиться у той же день. Як зізнались згодом самі футболісти, що попросив продовжити гру їх сам Крістіан. Однак перемогти футболістам Данії не вдалось – 0:1 перемога фінів.
- Лікарям вдалось стабілізувати стан лідера збірної. А вже 15 червня данець вперше звернувся до фанатів із лікарняної палати. Зараз футболіст відновлюється у рідній Данії.