Після бою з Уайлдером Ф'юрі переніс складну операцію, яка тривала шість годин
Джерело:BT Sport Boxing
Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі після перемоги над Деонтеєм Уайлдером переніс складну операцію. Виявилося, що ще до початку поєдинку британець мав проблеми зі здоров'ям.
"Він викликав захват у публіки"
Ще перед початком поєдинку 9 жовтня в Лас-Вегасі Ф'юрі мав проблеми з ліктями. Для усунення болю, перед виходом на ринг боксерові робили уколи.
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Про це журналістам розповів батько та тренер Ф'юрі. Він зазначив, що від неприємних відчуттів в руках, які німіли, змінилася тактика бою.
Тайсон був майже інвалідом із самого початку. Боксерська сторона справи зникла. Я бачив в очах сина, що він просто хоче знищити суперника. І він це зробив, що викликало захват у публіки,
– розповів Джон Ф'юрі.
Та після поєдинку переможцю зробили складну операцію на ліктях.
"Після бою йому зробили операцію, яка тривала шість годин. Його лікті розібрали і видалили кісткові шпори", – сказав Ф'юрі-старший.
- Ф'юрі втретє зустрівся з Деонтеєм Уайлдером і нокаутував американця.
- Та поєдинок для блитанця міг закінчитися ще на самому екваторі, Ф'юрі ледь не зламав ногу.
- Після цього поєдинку промоутери почали говорити про бій Усика з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
- Українець прокоментував слова експертів та зізнався, що чекає цього протистояння. Проте спершу Усику треба дати реванш Джошуа, який може відбутися вже весною 2022-го року.