Ф'юрі налаштований на серйозну розмову

Ф'юрі є великим шанувальником "червоних дияволів". Він пообіцяв "розібратися" з гравцями Манчестер Юнайтед після невдалого виступу клубу.

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З трибун "Олд Траффорд" боксер спостерігав за виступом своєї улюбленої команди. Під кінець матчу він був вкрай невдоволеним.

Видання інформує, що Ф'юрі планує навідатися на тренування Манчестер Юнайтед, де збирається особисто поговорити з Кріштіану Роналду та його партнерами.

Він планує прийти в компанії колишнього захисника англійського гранда француза Патріса Евра.

"Ми були просто розмазані. Футболісти виглядали гірше, ніж Уайлдер у всіх боях зі мною. Коли я падав на килим, я ніколи не припускав, що можу програти Деонтею або якомусь іншому бійцю. Я завжди вірив, що можу повернутися і виграти. Це називається менталітет переможця – те, чого в МЮ в останніх іграх не видно", – заявив Ф'юрі.

Британець наголосив, що розмова буде жорсткою.

Думаю, я та Евра прийдемо на тренування футболістів і поговоримо з ними за допомогою кулаків та жорстких слів, які їм потрібні,

– наголосив Тайсон.

Після 11 турів чемпіонату Англії "червоні дияволи" посідають шосте місце із 17 очками.