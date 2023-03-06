Тепер в Україні два лідера: підсумки 16-го туру УПЛ – турнірна таблиця чемпіонату України

Українські клуби провели свої перші поєдинки другого кола чемпіонату. Тепер в Українській Прем'єр-лізі появилася ще одна команда, яка займає лідируючу позицію змагань.

В рамках 16-го туру УПЛ було зіграно 8 поєдинків, в яких 7 разів арбітри зафіксовали перемогу однієї зі сторін та одного разу команди сильнішого не виявили. За підсумками зіграного раунду команди змогли сумарно забити 27 голів, в середньому – 3,37 за зустріч, пише 24 канал.

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Запекла боротьба за клаптик турнірної таблиці

Прогрес

Таким чином на вершині Української Прем'єр-ліги опинилося тепер два колектива, а саме Дніпро-1 та донецький Шахтар, які мають однакову кількість очок – по 36. "Кроти" потрапили на топ чемпіонату завдяки своєму неймовірному тріумфу – перемогою над Металістом 1925 з рахунком 7:0.

А от підопічні Кучера свій прогрес призупинили завдяки нічиї з Олександрією (після цього матчу Дніпро-1 розгорнув суддівський скандал). Проте "спортклубівці" все ж знаходяться на першій сходинці, оскільки дніпряни здолали "гірників" у першому колі.

Регрес

Щодо втрачених позицій, то тут хотілося б виділити два колектива – київське Динамо та харківський Металіст. Столичний клуб через сенсаційну поразку від Інгульця (клуб з Петрово вперше у своїй історії здолав киян) злетів з медального заліку чемпіонату України, поступившись своїм місцем луганській Зорі, яка у вольовому стилі здолала полтавську Ворсклу, забивши два гола у компенсований час.

Харківський ж колектив програв свій матч львівському Руху, який завдяки цій перемозі втік зі зони вильоту, а от харків'яни втратили свої позиції в середині таблиці, провалившись до "червоної зони".

Без особливих змін

Щодо команд, в яких справи в чемпоінаті кардинально не змінились. Криворізький Кривбас включився у боротьбу за єврокубки, здолавши ковалівський Колос, проте поідпічним Вернидуба ще варто добряче попотіти, аби отримати шанс феєрити у Європі.

Рівненський Верес продовжив свою програшну серію до п'яти матчів, поступившись одеському Чорноморцю, який плекає надії вилізти зі зони вильоту. До речі нападник "моряків" Олександр Гладкий забив у поєдинку з Вересом свій 99-ий гол в УПЛ та тепер має усі шанси потрапити в топ-5 бомбардирів у історії чемпіонату України.

Також у 16-му турі УПЛ глядачі мали змогу спостерігати за битвою аутсайдерів між Львовом та Минаєм, в якій переможцем вдалось вийти "левам", в стартовому складі яких з'явилося відразу 10 новачків. Та не дивлячись на свій тріумф над командою зі закарпаття "містяни" все одно залишились на дні УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ після 16-го туру / інстаграм УПЛ