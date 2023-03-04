Верес – Чорноморець 1:3

Голи: Маткобожик, 60 – Бадібанга, 13, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+3.

Рівненський Верес та одеський Чорноморець зійшлись у рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Гостям вдалось здобути впенену перемогу з рахунком 1:3 та отримати шанс на вихід зі зони вильоту, пише 24 канал.

Важлива перемога для підопічних Григорчука

Чорноморець вже у дебюті поєдинку зміг потішити своїх вболівальників забитим м'ячем. Бельгійський нападник одеситів Зігі Бадібанга на 13-ій хвилині отримав хорошу передачу зі іншої половини поля. Іноземний вінгер зміг обробити м'яч та обіграти свого суперника, що і допомогло йому вийти віч-на-віч з воротарем Вереса та впенено його обіграти, 0:1.

Рівенський колектив вирішив притримати свій забитий м'яч на другий тайм. На 60-ій хвилині матчу Верес виконав подачу у карний майданчик Чорноморця зі штрафного удару, що понесло за собою хаос біля воріт одеситів. Зупинити непорозуміння біля воріт суперника зміг Олександр Маткобожик, який заніс м'яч у ворота Чорноморця, 1:1.

Проте одесити жадали перемоги. На 76-ій хвилині зустрічі гол прийшов знову з подачі, та цього разу з кутового. Даніель Алафіренко опинився сам із м'ячем у карному майданчику суперника і направив шкіряного в сторону воріт Вереса. Захиснику рівненського колектива зовсім трішки не вистачило, аби врятувати свою команду від пропущеного гола, 1:2.

Крапку у зустрічі на 90+3-ій хвилині поставив досвідчений нападник Чорноморця Олександр Гладкий. Форвард зробив це з одинадцятиметрового, який для одеситів заробив Блізніченко, непотрібно сфоливши на супернику, який стояв спиною до воріт. Гладкий впенено розвів м'яч та голкіпера Вереса по різним куткам воріт та перетворив рахунок на 1:3.

Таким чином Чорноморець тепер займає 13-ту сходинку турнірної таблиці. Одеський колектив уже за крок до того, аби викарапкатись зі зони вильоту, а Верес тепер не надто впенено тримає 10-ту позицію в УПЛ.

Відеоогляд матчу Верес – Чорноморець: