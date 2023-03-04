Олександр Гладкий відзначився своїм 99-им забитим м'ячем в рамках УПЛ. Досвідчений нападник Чорноморця може стати шостим гравцем в історії чемпіонату України, кому підкориться тризначний показник точних ударів, пише 24 канал.

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Залишилось трішки, аби увійти в історію

У матчі проти рівненського Вереса, в якому Чорноморцю вдалось здобути перемогу з рахунком 1:3, Олександр Гладкий забив свій 99-ий м'яч в рамках Української Прем'єр-ліги. Цим самим нападник "моряків" зрівнявся за показником забитих голів в УПЛ з колишньою зіркою київського Динамо Андрієм Ярмоленко. Гладкий не забивав в чемпіонаті України з жовтня 2021-го року.

Також Олександр може стати шостим гравцем в історії УПЛ, який зможе забити 100 голів в рамках чемпіонату України. Гладкий сміло може увірватися в п'ятірку найрезультативніших бомбардирів за всі часи Української Прем'єр-ліги, оскільки на рахунку Жуніора Мораєса (який посідає п'яту сходинку) 103 точних удара. Найближчим переслідувачем Гладкого з чинних гравців УПЛ є Віталій Буяльський, який встиг відзначитись 48 разів в чемпіонаті України.

За кого відзначався досвідчений нападник в Україні

Олександр Гладкий за свою кар'єру в УПЛ забив 43 гола за Шахтар, 23 за Карпати, по 14 за Зорю та Харків, 3 за Чорноморець, 2 за Дніпро та 1 за Металіст. Також нападник виступав за київське Динамо, проте в столичному клубі Гладкому забити м'ячами відзначитись не вдалось.

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