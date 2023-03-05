Металіст 1925 – Шахтар 0:7

Голи: Зубков, 5, 41, Михайличенко, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракіцький, 66.

Головний переслідувач лідера УПЛ Шахтар провів зустріч з середняком турнірної таблиці Металістом 1925 в рамках 16-го чемпіонату України, яка закінчилась з рахунком 0:7. Донецький колектив продемонстрував усю свою жагу до перемоги, а от гравці харківського колектива отримали дуже болісний урок, пише 24 канал.

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Гольова феєрія "кротів"

Один із претендентів на звання чемпіона України у поточному сезоні донецький Шахтар відразу ж взявся до діла у матчі з Металістом 1925. "Гірники" нагадували зголоднілого хижака, а от харківський колектив жертвою, якій просто не було куди втікати.

"Кроти" реалізовували свої моменти один за другим, не даючи Металісту 1925 і часу, аби прийти до себе. На 5-ій хвилині матчу Олександр Зубков відкрив рахунок, а вже на 13-ій хвилині зустрічі Богдан Михайличенко подвоїв перевагу донецької команди. Шахтар запхав ще два гола під завісу першого тайму. На 38-ій хвилині свій гол забив Лассіна Траоре, а вже за мить на 41-ій хвилині Зубков оформив дубль.

На другий тайм Ігор Йовічевіч зняв обидвох лідерів своєї команди (Олександра Зубкова та Тараса Степаненка), оскільки доля поєдинку уже була вирішена. Гравці Металіста 1925 були на стільки безпомічними, що забивали вже у свої ворота. Так Ігор Курило на 56-ій хвилині матчу вніс м'яч у сітку власної команди. Знову за мить 58-ій хвилині Іван Петряк реалізував і свій гольовий момент, а вже на 66-ій хвилині матчу свій перший гол після повернення забив і Ярослав Ракіцький.

Таким чином Шахтар у повній бойовій готовності перед матчем з Феєнордом у 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" тепер мають однакову кількість очок з СК Дніпро-1 (по 36 очок), проте донецький колектив все ж займає другу сходинку чемпіонату, оскільки вони поступились "спортклубівцям" у першому колі. Металіст 1925 ж закріпився у середині чемпіонату (8-е місце, 19 очок), хоча й мав змогу наблизитись до єврокубкової зони.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Шахтар: