Ворскла – Зоря 2:3

Голи: Сефері, 5, 16, пен - Бражко, 57, 90+4, пен, Русин, 90+1.

Обидві команди ведуть відчайдушну боротьбу за місце в єврокубках. А луганська команда реально претендує на один з комплектів нагород. Тож поразка у звітному матчі не влаштовувала жодну з команд, пише 24 канал.

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Вогняний дебют Ворскли

Початок матчу став холодним душем для підопічних Патріка ван Леувена. Вже на 5-й хвилині зустрічі господарі поля відкрили рахунок у матчі. Таулян Сефері "продавив" захист Зорі і пробив низом повз Олександра Сапутіна.

Але на цьому неприємності луганців не закінчилися. Ціною порушення правил Сапутін зупинив випад Степанюка. Вирок судді чітко виконав Сефері, піймавши воротаря на протиході. До речі, цей гол став шостим у чемпіонаті для македонського форварда.

Підопічні ван Леувана зуміли організувати гол у відповідь на початку другого тайму. Орендований у Динамо хавбек Бражко скористався виходом віч-на-віч з Ісенком.

Фатальне вилучення

За 20 хвилин до завершення матчу бразильський захисник Ворскли Рамірес отримав червону картку від арбітра.

Луганці скористалися чисельною перевагою у компенсований час. Спочатку Русин зрівняв рахунок. А на 4-й доданій хвилині Бражко реалізував пенальті за гру рукою гравця Ворскли.

У підсумку підопічні ван Леувена здобули вольову перемогу 3:2. Це дозволило Зорі обійти в турнірній таблиці Динамо і посісти третє місце. Ворскла залишилася на дев'ятому місці.

Відеоогляд матчу Ворскла – Зоря