Львів – Минай 1:0

Гол: Ременяк, 77

Ймовірна поразка у матчі безпосередніх конкурентів за збереження місця в Прем'єр-лізі значно ускладнювала турнірні перспективи команд. Тому битва аутсайдерів УПЛ була за шість очок, пише 24 канал.

Читайте також Дебютний гол Ракіцького після повернення: Шахтар заколотив сім м'ячів у ворота Металіста 1925

Тренерське чуття Дулуба

Господарям поля, які взимку підписали 14 новачків, помітно бракувало зіграності. Натомість підопічні Шарана непогано комбінували й раз за разом створювали моменти біля воріт Рибки.

Наприкінці другого тайму хавбек гостей Твердохліб змарнував чудовий шанс відрити рахунок у матчі після пасу Рогозинського. Але одразу відбулася результативна відповідь Львова. Підопічні Дулуба провели стрімку контратаку, на вістрі якої опинився Артур Ременяк. Реактивний хавбек, який вийшов на заміну в другому таймі, у два дотики завершив комбінацію партнерів. До речі, Артуру вистачило 13 хвилин, щоб відзначитися голом.

Відео голу Ременяка

Не дивлячись на всі намагання, закарпатська команда так і не змогла відквитати бодай один м'яч. Гра завершилася мінімальною перемогою Львова з рахунком 1:0.

Команда Дулуба залишилася на останньому місці таблиці чемпіонату, але скоротила відставання від Минаю та Чорноморця до двох очок. Боротьба за виживання в елітному дивізіоні помітно загострилася.