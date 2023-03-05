Дніпровський колектив вимагає пояснень від арбітрів матчу, які не помітили нахабне порушення правил зі сторони суперника "спортклубівців". Скандальний епізод може вплинути на чемпіонські позиції Дніпра-1.

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Неякісна робота арбітрів

Інцидент стався у зустрічі в рамках 16-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Олександрією, яка закінчилась нічийним рахунком 2:2. "Спортклубівці" втратили свою перевагу на останніх хвилинах, а таким чином і важливі очки. Тепер в разі перемоги Шахтаря у своєму поєдинку проти Металіста 1925 в УПЛ буде два лідера чемпіонату з однаковою кількістю очок.

Проте для Дніпра-1 могло все скластися зовсім по іншому. Арбітри, які розсуджували матч дніпрян, не помітили нахабний сейв за допомогою рук польового гравця Олександрії на 1-ій хвилині матчу. "Спортклубівці" обурені роботою арбітрів поєдинка та готові роздути скандал.

Один з найгостріших епізодів матчу Олександрія – СК Дніпро-1 має всі шанси отримати славу і найбільш скандального. На 55-й секунді Едуард Сарапій завдав потужного удару з близької відстані, але влучив у захисника Як можемо побачити, гравець Олександрії під № 30 здійснив сейв, якому позаздрять багато воротарів – у карколомному стрибку він відбив м'яч рукою. Напевно, бригада арбітрів настільки була вражена голкіперськими вміннями польового гравця, що забула: у футболі руками дозволено грати лише воротарям. А ціною такого порушення правил мали б бути пенальті та червона картка вже на 1-й хвилині гри,

– йдеться у заяві СК Дніпро-1.

Сейв польового гравця / офіційний сайт СК Дніпро-1

Відео скандального епізоду (момент Сарапія на 00:22):