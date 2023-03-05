Металіст – Рух 1:2

Голи: Панасенко, 49 – Климчук, 17, Карабін, 76.

Команди з нижньої частини чемпіонату Металіст та Рух провели зустріч в рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги, яка закінчилась з рахунком 1:2. Львівський колектив виглядав на полі більш злагодженим, що і стало головним ключиком до їхньої перемоги пише 24 канал.

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Львівський колектив демонстрував у першому таймі більше бажання перемогти. Рух частіше атакував, шукав різні варіанти штурму воріт Металіста та й взагалі домінував над харківським клубом. Такі дії "жовто-чорних" логічно вилились у результат.

Уже на 17-ій хвилині зустрічі Рух реалізував свою перевагу над Металістом. Юрій Климчук отримав м’яч у штрафному майданчика суперника після прекрасного навісу Мар’яна Мисика. Вимушений нападника львівського колектива обробив "шкіряного" та потужним ударом відправив його у сітку воріт суперника, 0:1.

Проте у другому таймі все докорінно змінилося. Команда, яка у першому таймі в ігровому плані значно поступалась своєму супернику, вирішила радикально щось змінювати. Металіст виставив більш атакувальний склад на другий тайм, що і принесло свої плоди.

На 48-ій хвилині зустрічі захисники харківського колектива вибили м’яч на чужу половину поля можна сказати на фарт, проте нападникам харків’ян вистачило цього, аби забити гол. Результативною дією відзначився Сергій Панасенко, який пробив з меж карного майданчика Руха. До всього щастя голкіпера львівського колектива м’яч ще й відрикошетив від власного захисника так, що Паньків зреагувати не міг, 1:1.

Проте "жовто-чорні" продовжували шукати свої моменти біля воріт Металіста і львівському колективу в одному моменті це таки вдалось на 76-ій хвилині. Після подачі у штрафний майданчик харків'ян м'яч у межах поля вдалося зберегти Соломону, який і вивів Ярослава Карабіна на ударну позицію. Нападник Руха у свою чергу впевнео реалізував свій момент та вивів львів'ян вперед, 1:2.

У другій половині зустрічі уже обидві команди проповідували атакувальний стиль футболу. Колективи подарували фанатам низку гольових моментів, проте відзначитись забити м’ячами клубам більше не вдалось. Отож, команди помінялись своїми позиціями в УПЛ, оскільки Рух виліз зі зони вильоту та піднявся на 10-у сходинку (17 очок), а Металіст тепер перебуває у "червоній зоні", посідаючи 13-е місце чемпіонату (16 очок).

Відеоогляд матчу Металіст – Рух: