Через ушкодження голкіперів Динамо Георгія Бущана та Шахтаря Анатолія Трубіна Петраков довикликав Андрія Пятова з Шахтаря і Дмитра Різника з полтавської Ворскли.
Варте уваги Шовковський повернувся у збірну України
Окрім Пятова та Різника, у розпорядженні Петракова буде воротар Реала Андрій Лунін.
Кадрові проблеми збірної України
Наставник Динамо Мірча Луческу 22 серпня повідомив, чому Георгій Бущан пропустив матч 5 туру УПЛ проти Десни (5:0).
Він заявив, що Бущан залишився без футболу на 10 днів. Після цього голкіпер зможе приступити до легких тренувань.
У Динамо побоюються, що Бущану може знадобитися операція.
Анатолій Трубін також пропустив гру 5 туру УПЛ, в якій Шахтар розгромив Чорноморець. Голкіпер "гірників" пропустить матч проти Монако у Лізі чемпіонів.
За інформацією ЗМІ, Трубін може пропустити 3 місяці через розрив меніска.
- Збірна України вже 1 вересня зустрінеться на виїзді з Казахстаном у відборі на ЧС-2022. 4 вересня "синьо-жовті" у Києві приймуть збірну Франції.