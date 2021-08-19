Першого асистента визначено

64-річний Олександр Петраков оголосив омріяний тренерський штаб у "синьо-жовтій" команді. Один із кандидатів вже погодився на пропозицію виконувача обов'язків тренера збірної України.

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Андрій Анненков обговорив пропозицію Петракова із керівництвом та тренером Чорноморця, де зараз працює спеціаліст. Фахівець планує поєднувати роботу у клубі та збірній.

Помічник зазначив, що на новий тренерський штаб чекає складний екзамен. Тренери працювали з юнацькими командами, але у збірній України інша специфіка.Анненков не знає, чи прислухаються до їх вимог футболісти.