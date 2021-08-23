Тренерський штаб Петракова

46-річний Шовковський тривалий час працював у тренерському штабі Андрія Шевченка. Та коли останній оголосив, що покидає команду, Шовковський також заявив, що покидає збірну.

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Петраков заявив, що повністю сформував свій тренерський штаб, в який увійшов Шовковський. Разом з тим, наставних "синьо-жовтих" повідомив про одне вакантне місце.

Уже сформував тренерський штаб повністю. Ті, з ким я працював, плюс Олександр Шовковський. Ще одне місце в мене залишилося. Буду думати, час є,

– сказав Петраков.

Зауважимо, що досі штаб Петракова не був офіційно представлений. На сайті УАФ інформації про новий штаб "синьо-жовтих" немає.



Скриншот сайту УАФ

За інформацією ЗМІ, у тренерський штаб Петракова увійшов Андрій Анненков з одеського Чорноморця.

Повідомлялося, що тренером воротарів може стати В'ячеслав Кернозенко, спеціалістами із фізпідготовки – В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.