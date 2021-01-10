У німецькому Оберхофі 10 січня стартував останній змагальний день 5-го етапу Кубка світу біатлонного сезону-2020/21. Передостанньою гонкою стала змішана естафета.

Справжню спекотну боротьбу влаштували біатлоністи на останньому колі. Франція виїхала з останньої стрільби лідеркою, але на трасі її наздогнали Норвегія та Росія. Саме між спортсменами з цих країн була сутичка за "золото", пише 24 канал. Варте уваги Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні Латипов впевнено обігнав Легрейда у фінішному коридорі та приніс Росії перемогу. Друга – Норвегія. Трійку замкнула французька збірна.

Результати гонки

1. Росія (0+7) 1:08:21.7

2. Норвегія (0+7) +0.7

3. Франція (0+6) +12.1

...

10. Україна (1+8) +2:15.9

Хід гонки

Велике відставання Блашко

У збірної України першою стартувала Дар'я Блашко, для якої не вперше виступати у змішаній естафеті. 24-річна українка бездоганно впоралась з першим вогневим рубежем – 7 місце та лише 5.2 секунди від лідера, якою стала Франція. У щільній групі пішла українська біатлоністка на друге коло.

Друга стрільба була не така переконлива для України – одна хиба, але першим додатковим патроном Дар'ї вдалось закрити мішень. У позиціях українська збірна майже не втратила 8 сходинка, а от у секундах погіршила ситуацію – 26.3 від лідера.

Стабільне місце поза топ-10

Не вистачило сил Дар'ї на останнє коло, відставання України збільшилось аж до 48 секунд та лише 12-ю естафету отримала досвідчена олімпійська чемпіонка Юлія Джима. Топ-3 після першого етапу: 1. Франція, 2. США, 3. Німеччина.

Трійка лідерів без промахів пройшла третю стрільбу у гонці, а от у Джими виникли проблеми – один постріл у "молоко". Юлія впоралась завдяки додатковому патрону. Україна виїхала на наступне коло 10-ю з відставанням у 56 секунд.

У лідерок старту виникли деякі труднощі на стійці. Відразу декілька спортсменок потягнулись за додатковими патронами. Підтримала таке негативне починання і Джима. Один постріл не потрапив у ціль, але знов додатковий патрон допоміг українці – 11 місце. Швидкість дівчат на трасі у першій частині гонці м'яко кажучи не вражала.

На останньому колі Юлія програла ще 16 секунд. Чи то фізична форма українських біатлоністів бажає кращого, чи не вгадали зі змащенням. України перетнула лінію лише 11-ю. Топ-3 найкращих збірних після двох етапів стала досить таки несподіваною. Очолила гонку Росія, відразу за їх спиною Німеччина та Франція.

Штрафне коло Прими

Підіймати Україну вийшов на трасу Артем Прима. Досвідчений біатлоніст перед стрільбою програв ще 8 секунд та одну позицію. Дивне, щось творилось для української збірної на дистанції. Знову найсильніші команди не спіймали додаткових проблем та з нулями поїхали на шосте коло. Прима одного разу не розбив мішень, як і дівчата закрив завдяки додатковому патрону – 11 місце.

На трасі Артем теж не вражав ногами. Він пропустив повз себе скромну збірну Фінляндії, яка опустила Україну на 12 сходинку.

Лідери гонки продовжували триматись у щільній групі перед останнім етапом у змішаній естафеті. Першою після стрільби залишилась Росія, за її "спиною" була Норвегія та Німеччина. Стійка Артема була провальною – 3 на 3. Прима не зумів закрити одну мішень та заглянув на штрафне коло. Україна – 14-та з відставанням у 2 хвилини. На трасі програв ще 13 секунд. Жахлива естафета у виконанні української збірної.

Рятівник Підручний

На 14 місці прийняв естафету капітан збірної Дмитро Підручний. Ногами українець майже не програвав лідерам гонки.

На передостаннє коло російська збірна виїхала у статусі лідера, безпомилкова робота Латипова. Друга – Німеччина, а трійку лідерів замкнула Франція. Підручний теж на нуль пройшов свою першу стрільбу. Україна – 12-та з відставанням у 2 хвилини та 12 секунд. Цікава заключна стрільба чекала на біатлонних прихильників.

Фантастика від Кентена Фійон-Має 2 швидка та влучна стрільба вивела Францію у лідери. За його "спиною" полювали норвежець Cтурла Легрейд та росіянин Едуард Латипом, які дістали француза вже на трасі. Українець з одним додатковим патроном виїхав 12-м на останнє коло.

Завдяки вдалій швидкості Дмитро витяг Україну у топ-10, замкнувши її. Росія здобула несподівану перемогу, залишивши за спиною потужну Норвегію та непоступливу Францію відповідно.

До слова. Дмитро показав на останньому колі третій час на дистанції. Він поступився лише Латипову – 4,9 секунди та норвежцю – 2,4. Загалом на своєму етапі Підручний також замкнув трійку найшвидших, програвши Легрейду 13,3 секунди та Латипову – 7,9.