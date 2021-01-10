У неділю, 10 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу турніру WTA в Абу-Дабі зустрілась з росіянкою Катериною Александровою. Українка на тай-брейку вирвала перемогу у суперниці.

Дівчата одного разу зустрічались між собою на корті. Було це у 2020 році на Ролан Гаррос. Тоді перемогу святкувала українка. У цій зустрічі тенісистки провели на корті 2 години та 35 хвилин, пише 24 канал.

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Катерина Александрова – Еліна Світоліна 1:2 (2:6, 7:6, 6:7)

На початку зустрічі спортсменки обмінялись люб'язностями та віддали одна одній гейми на своїх подачах. Світоліна скористалась подарунком росіянки у вигляді трьох поспіль програних подач та впевнено повела у рахунку – 1:4.

У трьох наступних геймах Еліна віддала Александровій лише один та у підсумку довела сет до розгромного 2:6 на свою користь. Українка класно грала на другому прийомі (59%) та зробила лише одну подвійну помилку. Відсоток першої подачі 5-ї ракетки світу був у двічі кращий, ніж у Александрової – 61% проти 37% росіянки.

Другий сет розпочався за повної переваги української тенісистки – 0:2. Але суперниці із Росії вдалось переломити хід гри та зробити камбек – 2:2. Еліна просто віддала Катерині цей гейм на своїй же подачі.

На екваторі другого сету тенісистки показували рівну гру, жодна з них не хотіла поступатись очками одна одній – 3:3. Гра Світоліної дещо розклеїлась, українка віддала суперниці два поспіль гейми на своєму м'ячі.

Еліні потрібно було збиратись з думками, щоб вирвати таку омріяну перемогу. Не можна було віддати наступні гейми росіянці та доводити сет до драматичного завершення. Зазвичай, такі фінали закінчувались невдало для першої ракетки України.

Було видно, як почала нервувати українка, її злість була не лише відчутна в ударах, а й на обличчі самої тенісистки. А цим вдало скористалась Александрова та вийшла вперед у сеті – 4:3. Затяжний восьмий гейм у зустрічі українка залишила за собою – 4:4. Тепер важливо було не дати суперниці взяти наступний гейм, який може наблизити Александрову до перемоги у сеті.

Росіянка не змогла залишити за собою свою подачу – 4:5 на користь Світоліної. Еліна в улюбленому своєму стилі не стала доводити матч до спокійного завершення, а віддала два гейми – 6:5. Українка швидко перевела матч на тай-брейк, у якому росіянка була сильнішою за українську тенісистку – 7:6, сет за Александровою.

One last set to determine the final quarterfinalist!



Ekaterina Alexandrova takes the second set, 7-6(5).#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/xXdYUHP3Za — wta (@WTA) January 10, 2021

Перший гейм українка залишила за собою, але три наступні були за росіянкою – 3:1. Катерина діяла майже безпомилково, що наближало її до омріяного чвертьфіналу. Останній сет був повний драматизму, Еліні все не вдавалось вирівняти рахунок, а Александрова взагалі перестала помилятись. Українка таки взяла себе у руки та на характері зробила рахунок – 5:6. Цей матч поки що був найцікавішим на турнірі в Абу-Дабі.

Без тай-брейку не обійшлось і у вирішальному сеті. Тенісистки не хотіли поступатись одна одній. Александрова за рахунку 6:5 не змогла реалізувати свій перший матч-пойнт. Перший матч-пойнт Світоліної був за рахунку 7:8, але Еліна теж не скористалась чудовою нагодою завершити зустріч на свою користь. Другий матч-пойнт таки залишився за українкою – перемога. Еліна Світоліна – в 1/4 фіналу в Абу-Дабі.

В 1/4 фіналу турніру в Абу-Дабі на Еліну Світоліну чекає третя поспіль зустріч з росіянкою. Цього разу вона вийде на корт проти Вероніки Кудерметової (№46).