Українець Ерік Ваншельбойм став переможцем турніру MAGIC HOTEL TOURS в Монастирі (Туніс).

У фінальному матчі він обіграв місцевого гравця Скандера Мансурі – 3:6, 6:4, 6:3, пише 24 канал.

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Зустріч тривала 2 години. У другому сеті Ваншельбойм зумів відігратися з рахунку 1:3. У фіналі українець допустив дві подвійні помилки, зробив шість брейків і програв п’ять геймів на своїй подачі.

Цікаво, що українець виграв всі п'ять матчів на турнірі в трьох сетах. Двічі відігрувався після програшу першої партії.

Другий титул Ваншельбойма

Це був другий титул Ваншельбойма на професійному рівні. У 2019 році Ерік став чемпіоном 15-тисячника в китайському Аньнїні.

В даний час Ваншельбойм займає 710 місце в рейтингу Асоціації професіоналів тенісу (АТР). Найкращим досягненням в його кар'єрі було 689 місце у жовтні 2019 року.