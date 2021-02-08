Перемога української сноубордистки, смерть футболіста та боксера: головні новини спорту 7 лютого

Українська сноубордистка Аннамарі Данчу завоювала золото на Кубку Європи у Швейцарії. Уругвайський футболіст Сантьяго Гарсія наклав на себе руки. Колишній абсолютний чемпіон світу в важкій вазі американець Леон Спінкс помер у віці 67 років. Такими були головні новини спорту в неділю, 7 лютого

Золото українки в сноуборді

Українська сноубордистка Аннамарі Данчу завоювала золото в паралельному слаломі на Кубку Європи. Також вона здобула і бронзову медаль у другий день змагань.

Ібрагімович забив 500 голів за клубну кар'єру

39-літній нападник Златан Ібрагімович продовжує забивати голи за свій клуб. У матчі Мілана проти Кротоне Ібрагімович відзначився двічі. Перший з його забитих голів став 500-им у клубній кар'єрі шведського футболіста.

МанСіті розгромив Ліверпуль на виїзді

Головний матч відбувся в Англії, де Ліверпуль приймав Манчестер Сіті. Попри рівну боротьбу в першому таймі (і малу кількість моментів), у другому таймі команди забили одразу п'ять голів. Правда чотири з них влетіли у ворота Ліверпуля. Два голи – через помилки воротаря Аліссона.

МанСіті повторив рекорд англійських клубів, вигравши 14 матчів поспіль у всіх турнірах. До цього це вдалося Престону у 1892 році та Арсеналу в 1987 році

Манчестер Сіті вперше переміг Ліверпуль на "Енфілд роуд" з травня 2003 року.

Ліверпуль вперше пропустив чотири голи на Енфілд роуд з квітня 2009 року. Тоді вони зіграли 4:4 з Арсеналом.

Ліверпуль вперше програв три домашні матчі поспіль з 1963 року. Загалом за п'ять останніх матчів на "Енфілд роуд" Ліверпуль не переміг жодного разу – дві нічиї та три поразки.

Манчестер Сіті забив 4 голи після 5 ударів. Ліверпуль лише тричі пробив по воротах суперника. У другому таймі "червоні" лише один раз пробили по воротах МанСіті. Це був удар Салаха з пенальті.

Помер боксер Леон Спінкс

Колишній абсолютний чемпіон світу в важкій вазі американець Леон Спінкс помер у віці 67 років. Причиною смерті став рак, із яким боксер боровся останні п'ять років. Його не стало ще 5 лютого.

Спінкс у 1976 році став олімпійським чемпіоном. А в 1978 році неочікувано переміг Мухаммеда Алі, відібравши в нього чемпіонське звання.

Самогубство уругвайського футболіста Сантьяго Гарсія

Уругвайський футболіст Сантьяго Гарсія був знайдений мертвим у своєму будинку в аргентинському місті Мендоса. Там він виступав за команду Годой Крус.

Футболістові було всього 30 років. У поліції не було сумнівів, що гравець наклав на себе руки.

У 2011 році, за інформацією ЗМІ, Гарсією цікавилися скаути київського Динамо, намагаючись переманити футболіста в клуб.

На початку 2016 року Гарсія перейшов в аргентинський Годой Крус, провів 91 матч і забив 49 голів, ставши найкращим голеадором команди в аргентинській першості.

Матч Ліги чемпіонів перенесли з Німеччини до Угорщини

Німецький РБ Лейпциг не зможе прийняти Ліверпуль на власному полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Англійській команді не дали права на приліт до Німеччини. Між країнами припинено авіасполучення через новий штам коронавірусу.

Через це саме РБ Лейпциг загрожувала технічна поразка. Тож матч довелося перенести в інше місце. Ним став Будапешт. Команди зіграють 16 лютого на "Пушкаш арені".

Переносять матчі в Німеччині не лише через коронавірус, але й негоду. На півночі країни значні снігопади, тож два матчі довелося відкласти.