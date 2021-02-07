Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Леон Спінкс помер у віці 67 років.

Причиною смерті став рак, із яким боксер боровся останні п'ять років. Його не стало 5 лютого.

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Спінкс народився в Сент-Луїсі, штат Міссурі, і представляв Сполучені Штати на Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі (Канада) в напівважкій вазі і виграв золоту медаль.

Легендарний поєдинок проти Мухаммеда Алі

Спінкс зустрівся з Мухаммедом Алі в Лас-Вегасі 15 лютого 1978 року, перемігши і ставши безперечним чемпіоном з боксу в суперважкій вазі. Це був тільки восьмий професійний бій Спінкса і одне з найбільших розчарувань в історії боксу.

Мухаммед Алі – Леон Спінкс відео бою

Проте Спінкс і Алі знову зустрілися сім місяців по тому в Superdome в Новому Орлеані. Алі виграв і повернув собі титул в суперважкій вазі.

Спінкс закінчив кар'єру в 1995 році з рекордом 26-17-3 з 14 нокаутами. У 2017 році його ім'я було внесено до Зали слави боксу Невади.