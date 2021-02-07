У неділю, 7 лютого, відбувся матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті в рамках АПЛ. Гості здобули впевнену перемогу, а ворота Аліссон допустив дві грубі помилки.

Ліверпуль – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Салах, 63 (пен) – Гюндоган, 49, 73, Стерлінг, 76, Фоден, 83

Нереалізований пенальті: Гюндоган, 37

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До цього матчу Манчестер Сіті мав 13 перемог поспіль, 9 з яких – в АПЛ.

Ліверпуль вкрай невдало грає у 2021 році. Команда двічі поспіль програла на власному полі аутсайдера. Хоча між цими матчами виграла на виїзді в Тоттенхема та Вест Хема.

Ліверпулю треба було перемагати, щоб не підпускати до себе суперників в боротьбі за четверте місце.

МанСіті у випадку перемоги збільшував свій відрив від другого місця, яке посідає Манчестер Юнайтед.

МанСіті востаннє перемагав на "Енфілд Роуд" ще у 2003 році.

Команди розпочали цей матч доволі обережно. Українець Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин на лівому фланзі захисту "містян". І до гострих моментів доходило доволі рідко. І ближчими, щоб відкрити рахунок, були саме господарі. І саме після помилок Зінченка. Перший раз – коли Александер-Арнольд навісив на Мане. Але вінгер пробив головою вище воріт. А вдруге – коли пробивав Фірміно. М'яч летів під перекладину, але Едерсон відбив м'яч.

Ключовим моментом першого тайму стало призначення пенальті у ворота Ліверпуля. Стерлінга збили у штрафному. Пробивати пішов Гюндоган. І пробив вище воріт.

Все у матчі змінилося у другому таймі. Невдовзі після початку МанСіті вдалося вийти вперед. Стерлінг обіграв суперників на своєму флангу, після чого прострелив. Аліссон відбив удар Фодена, але першим на добиванні опинився Гюндоган, який і відправив м'яч у ворота.

Ліверпуль відповів ударом Джонса, який цілив у дальній кут воріт. Але незначний рикошет – і м'яч пролетів повз рамку воріт.

Та все ж Ліверпулю вдалося зрівняти рахунок. Вдруге в цьому матчі було призначено пенальті. От тільки Салах свою нагоду не змарнував.

На 72-й хвилині МанСіті знову забив. Але Стоунз зробив це з офсайда. Та мало не одразу Ліверпуль таки пропустив гол. Все почалося після помилки Аліссона, який спочатку вирішив обіграти суперника, а після цього невдало виніс м'яч. Закінчилося все тим, що Гюндоган в дотик пробив після прострілу Фодена.

А за три хвилини МанСіті забив і втретє. І знову гол "привіз" Аліссон. Тільки цього разу віддав м'яч у ноги Бернарду Сілві, а забив у падінні Стерлінг.

Закінчив же розгром Ліверпуля Фоден. Він все зробив сам, після чого потужно пробив. М'яч пролетів над Аліссоном, який не встиг вчасно виставити руки, щоб відбити м'яч.

Ліверпуль програє третій матч поспіль на власному полі. А МанСіті збільшує свою переможну серію до 14 матчів. І залишається на першому місці в турнірній таблиці.