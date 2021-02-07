39-літній Златан Ібрагімович забив свій 500-й гол у клубній кар'єрі: відео
Шведський нападник Златан Ібрагімович забив свій 500-й гол за клубну кар'єру. Він відзначився у матчі за Мілан.
Джерело:24 канал
Ювілейний гол Ібрагімович забив у ворота Кротоне в рамках чемпіонату Італії. На 30-й хвилині він відзначився після пасу Рафаеля Леау.
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Загалом Ібрагімович забивав голи у дев'яти клубах. Найбільше – у ПСЖ. За французьку команду він забив 156 голів за чотири сезони. Зараз він виступає за Мілан, забивши за команду загалом 82 м'ячі. 13 з них – в цьому сезоні. При цьому Ібрагімович тричі не забив з пенальті.
Загалом його гольова серія триває 23 роки. Він забиває голи в кожному році, починаючи з 1999 року.
Голи Ібрагімовича за клуби
- ПСЖ – 156
- Мілан – 82
- Інтер – 66
- Лос-Анджелес Гелексі – 53
- Аякс – 48
- Манчестер Юнайтед – 29
- Ювентус – 26
- Барселона – 22
- Мальме – 18
Окрім того, Ібрагімович забив 62 голи за збірну Швеції.
Цікаво! У матчі Мілану проти Аталанти у Ібрагімовича сталася словесна перепалка з Дуваном Сапатою. У кінцівці шведський нападник заявив, що забив більше голів за кар'єру, аніж Сапата зіграв матчів. І виявився правим. На той час нападник Аталанти проводив лише 334-й поєдинок на професійному рівні.
Завдяки цьому голу Ібрагімович піднявся на третє місце в гонці бомбардирів, яке він ділить з Чіро Імоббіле з Лаціо. Лідирує Кріштіану Роналду з 16-ма голами. На другій позиції – Ромелу Лукаку з Інтера, в якого 14 голів.
Відео голу Ібрагімовича
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