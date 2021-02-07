Шведський нападник Златан Ібрагімович забив свій 500-й гол за клубну кар'єру. Він відзначився у матчі за Мілан.

Ювілейний гол Ібрагімович забив у ворота Кротоне в рамках чемпіонату Італії. На 30-й хвилині він відзначився після пасу Рафаеля Леау.

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Загалом Ібрагімович забивав голи у дев'яти клубах. Найбільше – у ПСЖ. За французьку команду він забив 156 голів за чотири сезони. Зараз він виступає за Мілан, забивши за команду загалом 82 м'ячі. 13 з них – в цьому сезоні. При цьому Ібрагімович тричі не забив з пенальті.

Загалом його гольова серія триває 23 роки. Він забиває голи в кожному році, починаючи з 1999 року.

Голи Ібрагімовича за клуби

ПСЖ – 156

Мілан – 82

Інтер – 66

Лос-Анджелес Гелексі – 53

Аякс – 48

Манчестер Юнайтед – 29

Ювентус – 26

Барселона – 22

Мальме – 18

Окрім того, Ібрагімович забив 62 голи за збірну Швеції.

Цікаво! У матчі Мілану проти Аталанти у Ібрагімовича сталася словесна перепалка з Дуваном Сапатою. У кінцівці шведський нападник заявив, що забив більше голів за кар'єру, аніж Сапата зіграв матчів. І виявився правим. На той час нападник Аталанти проводив лише 334-й поєдинок на професійному рівні.

Завдяки цьому голу Ібрагімович піднявся на третє місце в гонці бомбардирів, яке він ділить з Чіро Імоббіле з Лаціо. Лідирує Кріштіану Роналду з 16-ма голами. На другій позиції – Ромелу Лукаку з Інтера, в якого 14 голів.

Відео голу Ібрагімовича