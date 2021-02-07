Німецький РБ Лейпциг не зможе зіграти перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля на власному полі. Тож гру довелося перенести не лише до іншого міста, але й країни. Вибір впав на Будапешт в Угорщині.

Причиною для перенесення стало те, що німецька влада не дала дозвіл Ліверпулю в'їхати в Німеччину. Федеральна поліція відхилила прохання зробити виняток для англійської команди.

Нагадаємо! Німеччина припинила авіасполучення з Великою Британією до 17 лютого. І заборонила в'їзд з цієї країни. Причина – новий штам коронавірусу.

За новими правилами УЄФА, розробленими на час пандемії коронавірусу, відповідальність за організацію матчу лежить на господарі поля. Відтак якби Ліверпуль не зміг би потрапити до Німеччини та зіграти матч, саме РБ Лейпциг зарахували б технічну поразку. Тому саме німці були зобов'язані знайти альтернативне місце проведення матчу.

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Матч РБ Лейпциг – Ліверпуль відбудеться на "Пушкаш арені" в Будапешті 16 лютого.

"Пушкаш арена" – це стадіон, на якому своїх домашні матчі проводить збірна Угорщини. А також тут два матчі групового етапу Ліги чемпіонів зіграв Ференцварош Сергія Реброва – проти Барселони та Ювентуса. Угорська команда була в одній групі з київським Динамо, але українську команду прийняла на своєму домашньому стадіоні "Групама арена".

Під час Євро-2020 "Пушкаш арена" прийме чотири матчі турніру. Три на груповій стадії (Угорщина – Португалія, Угорщина – Франція, Франція – Португалія), та ще один на стадії 1/8 фіналу.