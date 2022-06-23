Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці перебуває збірна України
Джерело:УАФ
ФІФА опублікувала новий рейтинг чоловічих збірних з футболу. Список було оновлено після низки міжнародних матчів, серед яких були останні відбіркові ігри на чемпіонат світу-2022 та перші поєдинки нового сезону Ліги націй.
Українці зберегли позицію в рейтингу
За підсумком усіх матчів Україна не змінила позицій у рейтингу ФІФА й залишилася на 27-му місці. Її випереджає Польща, а найближчою переслідувачкою стала Південна Корея, яка піднялася на 28-ий рядок.
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На першій сходинці залишилася Бразилія, а Аргентина, що в червні стала чемпіонкою Фіналіссіми-2022, обійшла Францію, яка не виграла жодного з перших чотирьох матчів Ліги націй у топдивізіоні (дві поразки, дві нічиї).
Суперники збірної України в Лізі націй посідають у реєстрі такі місця: Шотландія – 45-е (-6), Ірландія – 47-е (0), Вірменія – 92-е (0).
Рейтинг ФІФА станом на 23 червня
1. Бразилія – 1837,56.
2. Бельгія – 1821,92.
3. Аргентина – 1770,65.
4. Франція – 1764,85.
5. Англія – 1737,46.
6. Іспанія – 1716,93.
7. Італія – 1713,86.
8. Нідерланди – 1679,41.
9. Португалія – 1678,65.
10. Данія – 1665,47.
…
27. Україна – 1542,79.
У червні "синьо-жовті" відіграли 5 матчів
- На старті відбору на чемпіонат світу-2022 "синьо-жовті" впевнено перемогли Шотландію (1:3), проте у матчі проти Уельсу українці втратили можливість поїхати до Катару, поступившись валлійцям (1:0).
- Початок Ліги націй, у якій у цьому сезоні Україна грає в дивізіоні "Б". На рахунку збірної України – перемоги над Ірландією (1:0) та Вірменією (3:0), а також нічия в матчі-відповіді проти Ірландії (1:1).