Україна – Вірменія 3:0

Голи: Маліновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84

Збірна України з мінімальної перемоги над Ірландією стартувала у цьогорічному розіграші Ліги націй. Єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков.

Вірменія до цього поєдинку зіграла вже дві зустрічі. У першому переграла Ірландію – 1:0, а вже у наступній грі поступилась Шотландії – 2:0, пише 24 канал.

До теми У матчі проти Вірменії у Лізі націй Пятов попрощається зі збірною України

Поєдинок проти Вірменії став останнім для Андрія Пятова у футболці збірної України. 16 років голкіпер провів у головній команді країни. Тепер настав час прощатись. Воротар Шахтаря символічно вивів національну команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою.

Перед стартовим свистком пролунали гімни обох збірних. Український виконала маленька дівчинка Амелія. Юна киянка стала відома після того, як заспівала у перші дні війни у бомбосховищі.

Матч розпочався із контролю м'яча від українців.

Перший небезпечний момент був на сьомій хвилині матчу. Зінченко класно віддав на хід Мудрику. Михайло з флангу прострілив прямо на вільного Яремчука, але Роман пробив по центру воріт, де був голкіпер суперника. Вбивчий момент змарнував український нападник.

Маліновський потужно зарядив з лівої – м'яч пролетів над поперечиною.

"Сухий" тайм

Циганков після передачі Мудрика наважився на удар з-за меж штрафного. Юрченко з труднощами парирував постріл динамівця.

Класну контратаку створили українці. Але в останній стадії Шапаренко пробив вкрай невдало. М'яч ледь докотився до лінії воріт суперника.

Циганков ідеально прострілив на дальню стійку, але жоден з партнерів по команді не побіг на цю передачу.

Протягом усього першого тайму Вірменія грамотно вибудувала лінію оборони при стрімких атаках підопічних Олександра Петракова.

Перша частина матчу закінчилась нульовою мировою.

Тайм в одні ворота

На старті другої 45-хвилинки Пятов вчасно вийшов із воріт та врятував команду від пропущеного голу. Україна відповіла дальнім ударом Маліновського.

На 61-й хвилині активність в атаці України була винагороджена. Караваєв зряче прострілив на Маліновського. Яремчук не став чіпати м'яч та пропустив на Руслана. Півзахисник Аталанти прицільно пробив у кут воріт Вірменії – 1:0.

Відео голу Маліновського

Майже одразу гостро було вже біля українських воріт. Забарний ледь не зрізав м'яч у власні володіння, але Пятов продемонстрував, що недарма довгі роки був номером один у збірній.

На 77-хвилині Караваєв до асисту додав ще й гол. Олександр прострілював на Мудрика, але захисники заблокували передачу. Натомість м'яч знову відлетів до динамівця, який красиво обвів м'яч та голкіпера суперника – 2:0.

Караваєв подвоїв перевагу України: дивіться відео

Наприкінці матчу українці забили втретє. Миколенко не встиг з'явитись на полі з лави запасних, як одразу забив. Віталій записав у свій актив перший гол у футболці головної команди країни – 3:0.

Відео голу Миколенка

Збірна України переконливо переграла Вірменію – 3:0. Після двох турів "синьо-жовті" здобули максимум – 6 очок. Вірмени залишаються із трьома балами.