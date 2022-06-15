Цей матч став черговим, коли збірна України не знає смаку перемог, якщо пропускає першою. Так триває вже понад три роки.

До теми Довбик врятував Україну від першої поразки у Лізі націй у матчі проти Ірландії: відеоогляд

Востаннє вольова перемога українців була зафіксована ще 25 березня 2019 року. Тоді у матчі проти Люксембургу на виїзді Турпель забив у наші ворота на 34-й хвилині. Але ще до перерви Циганков зрівняв рахунок. А перемогли ми завдяки автоголу Жерсона Родрігеша за 90+3 хвилині.

Для розуміння, на той час Жерсон Родрігеш ще не був гравцем "Динамо", а виступав в Японії за "Джубіло Івата". Це вже потім був трансфер в київський клуб, постійні скандали, за якими послідували оренди в різні клуби, а також син від української тенісистки Ольги Янчук.

Але повернімося до збірної України та її подальшого шляху. Цей матч проти Люксембургу був другим у відборі на Євро-2020, який ми пройшли без поразок – 6 перемог та дві нічиї. І загалом вперше в історії закінчили календарний рік без поразок.

А далі був карантин і перерва на футбол довжиною майже в рік. Після чого була ганебна рекордна поразка 7:1 від Франції. І скандальний виліт з елітного дивізіону Ліги націй через скасований матч проти Швейцарії. Ми його не зіграли через позитивні тести на коронавірус в команди.

2021 рік почався з чотирьох поспіль нічиїх з рахунком 1:1. Далі було Євро-2020, де ми дійшли до чвертьфіналу. Правда там ми програли три з п'яти матчів. В кожній з цих ігор суперник першим забивав нам гол.

Після цього – продовження відбору на ЧС-2022, де нам таки вдалося заскочити на останню сходинку вагона, що вже відправлявся в Катар. Але не сам вагон. На "синьо-жовтих" ще чекав плей-офф.

Плани на 2022 рік нам зіпсувала Росія. Через війну футбол відійшов на другий план. Та все ж в травні наша команда таки зіграла товариські матчі, а після цього й офіційні, серед яких і плей-офф у відборі на Мундіаль. Спочатку обіграли Шотландію, а потім поступилися Уельсу. Саме вона позбавила нас місця на ЧС-2022. У цьому матчі був забитий єдиний гол, і саме у наші ворота.

Відтак за цей час ми зіграли 41 матч (гра проти Швейцарії не врахована), як офіційні, так і товариські. В цих іграх ми 14 разів першим пропускали. І лише п'ять разів зводили ці матчі до нічийного результату – проти Нігерії, Сербії, Франції, Бахрейну та Ірландії. Ще дев'ять разів ми програвали, якщо суперник першим відзначався – Іспанії, Франції, двічі Німеччині, Польщі, Нідерландам, Австрії, Англії та Уельсу.

Але на цю статистику можна поглянути й з іншої сторони. 2 вересня 2011 року збірна України востаннє програла, першою забивши у матчі. Сталося це в товариській грі проти Уругваю. Тоді Ярмоленко забив вже на першій хвилині цього матчу, а гра закінчилася з рахунком 2:3.

З того часу наша команда зіграла 120 матчів. Так, були болючі поразки. Але якщо наші футболісти забивали першим в матчі, то вони вже не програвали.