Уельс – Україна 1:0

Гол: Ярмоленко, 34 (авт.)

Уельс вийшов у фінал плей-офф відбору ще у березні. Валлійці здолали незручних австрійців із рахунком 2:1. Справжнім героєм матчу став лідер команд Гарет Бейл, який оформив дубль.

Матч нашої збірної був перенесений на пізнішу чату через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Підопічні Олександра Петракова 1 червня обіграли Шотландії – 1:3. Голи у синьо-жовтій футболці забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик, пише 24 канал.

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Тренерський штаб на чолі з Петраковим не став робити жодних змін у складі у порівнянні з попередньою грою проти шотландців. Вийшла та сама одинадцятка, яка принесли перемогу над суперником.

Українські футболісти знову вийшли на поле огорнуті синьо-жовтими прапорами. Із перших секунд українці побігли в атаку та вже на другій хвилині заробили штрафний. "Синьо-жовті" швидко хотіли розіграти стандарт, Зінченко прошив сітку воріт із дальньої відстані. Але іспанський арбітр Матео Лаос скасував гол, показавши, що потрібно було пробивати по свистку.

Маліновський зі штрафного потужно пробив прямо у руки голкіпера Уельсу. Далі контроль м'яча перейшов до господарів матчу. Пару хвилин валлійці тримали у напрузі Бущана, який декілька разів зустрічався з м'ячем.

Маліновський знову перевірив свою гармату з дальньої відстані, але Хеннессі перевів м'яч на кутовий.

Забарний віддав красиву передачу з глибини поля на Яремчука. Але Роман пробив туди, де стояв голкіпер Уельсу. У такому важливому поєдинку такі моменти потрібно забивати.

Після ударного початку команди дещо збавили темп гри.

На 21-й хвилині Циганков класно у штрафному знайшов вільного Караваєва. Але Олександру не вдалось влучити по м'ячу.

Яремчук віддав на хід Циганкову. Віктор вибіг віч-на-віч з голкіпером Уельсу, але пробив дуже невдало. Суддя вказав про офсайд, але на повторі одразу так про положення поза грою і не скажеш.

У наступній атаці Зінченка вгатив з-за меж штрафного – Хеннессі знову тягне дальній удар від українця. Яремчук дуже тонко підіграв на Циганкова, Віктору не вистачило долі часу, щоб першим бути на м'ячі, швидшим за голкіпера.

Прикрий автогол капітана! Після екватора першого тайму валлійці заробили небезпечний штрафний поблизу воріт України. Виконувати стандарт взявся Бейл. Після удару Гарета м'яч зустрівся з головою Ярмоленка, який зрикошетив у власні ворота – 1:0.

Відео голу Ярмоленка

Ярмоленко впав у штрафному суперника. Аллен вдарив Андрія ззаду по ногах. Капітан "синьо-жовтих" опинився на газоні, але Лаос не призначив пенальті. Дуже спірне рішення прийняв іспанський арбітр.

Спірний епізод із падінням Ярмоленка: дивіться відео

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку Уельсу – 1:0.

Ремзі невдало замкнув простріл з флангу. Вбивчий момент змарнував один із лідерів Уельсу.

Тайм змарнованих моментів

Після 15-ї хвилинного відпочинку тренери національних команд не зробили жодних змін у складах збірних.

"Пожежа" була біля воріт Уельсу. Хеннессі продемонстрував дива реакції після удару Циганкова. М'яч після сейву голкіпера відлетів у Яремчука, але Роман не очікував на такий подарунок долі. М'яч просто вилетів від ноги нападника за межі поля.

За одну хвилину два 100-відсоткові моменти мали господарі. У першому епізооді стійка врятувала володіння України, а вже через декілька секунд Бущан парирував удар Бейла.

Довбик скинув під удар Ярмоленку. Але постріл Андрія заблокував Девіс.

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Довбик найкраще зіграв на другому поверсі, але Хеннессі в ефектному стрибку потягнув удар впритул.

Як не старались українці, але зламати міцну оборону та непробивного голкіпера суперника не вдалось.

Збірна України мінімально поступається у дощовому Кардіффі – 1:0. Уельс їде на чемпіонат світу-2022, а українці прямують додому з порожніми руками, щоб готуватись до матчів у Лізі націй.